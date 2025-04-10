Ayşe Tolga eski eşi Marsel Ekinazi ile buluştu
Ayşe Tolga, eski eşi Marsel Eskinazi ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ayşe Tolga, 2008 - 2013 arasında evli kaldığı Marsel Eskinazi ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Ayşe Tolga ile Marsel Eskinazi, hızlı adımlarla otomobillerine binip oradan ayrıldı.
Öte yandan Can Yael Eskinazi adında bir oğulları bulunan ikili, çocuklarının velayeti konusunda iş birliği yapmaya devam ediyor.