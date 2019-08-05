Milli sporcumuz Ayşe Tekdal, İsveç'te düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 20 kilometre yürüyüşte altın madaya kazanmayı başardı.

Habertürk'e konuk olan Ayşe Tekdal, HTSPOR'dan Ahmet Hamdi Girgin'e spora nasıl başladığını, İsveç'te neler yaşadığını ve hedeflerini anlattı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanacağına inandığını belirten 20 yaşındaki sporcu, "Hiçbir şey imkansız değil. Onlar da antrenman yapıyor, ben de yapıyorum" diye konuştu.

"İSVEÇ'TEKİ YARIŞTA HİÇBİR ZAMAN YILMADIM"

İsveç'te kazandığını şampiyonluktan bahseden Ayşe, "Çok güzel bir yarışma oldu. İlk 15 kilometre benim için çok güzeldi, son 5 kilometre biraz zorlanmaya başladım ama hiçbir zaman yılmadım. Rakiplerime de çok fazla bir fark açmıştım, o da beni motive etti. Son 5 kilometreyi de önde götürüp yarışı kazandım. Çok mutluyum. Oradaki hava şartları bizi çok zorladı. Biz 1 ay boyunca Rusya'da kampta kalmıştık, orası daha soğuktu. İsveç'e yarışmaya gittiğimizde çok sıcaktı, rüzgar vardı. Bunlar bizi çok etkiledi, daha iyi dereceler elde edebilirdik ama tabii ki bu derece de çok güzel. Avrupa şampiyonu oldum, çok mutluyum. 1.34.47'lik derece yaptım. En yakın rakibime 1 dakika 40 saniye gibi bir fark attım" diye konuştu.

"YÜRÜYÜŞ SPORUNU KOMİK BULUYORDUM"

20 yaşındaki milli sporcu, spora başlama hikayesini şöyle anlattı: "Küçük yaşta arkadaşlarım spora gidiyordu, onlardan merak edip ben de başladım. Tabii başlarda ailem istemiyordu. Gitme, boşa gidiyorsun, okula git gibi şeyler söylüyorlardı. Ben yılmadım tabii ki, ailemi ikna etmeyi başardım. Hala devam ediyorum, benimle beraber başlayan arkadaşlarımın hepsi bıraktı. Başta arkadaşlarımla çok dalga geçiyordum, çok komik geliyordu bana. Ben başlayınca ne kadar zor ve güzel bir branş olduğunu anladım. İlk başladığımda açıkçası babam gitmemi istemiyordu. Ben başarılar elde ettikçe babam en büyük destekçim oldu. Bir antrenmana gitmeyince bile neden gitmediğimi soruyor. Bununla birlikte kardeşimde de büyük etken oldum. O da şu anda benimle birlikte milli takımda. Bu sene ilk defa 20 km branşında yer aldım. Geçtiğimiz senelerde sürekli 10 km yürüyordum. İlk defa 20 kilometrede yer alıp güzel dereceler elde ettim."

"KADINLAR EVE TIKILIP KALMASIN, BAŞARININ NEREDEN GELECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Kendisi gibi genç kadın sporculara mesaj gönderen Ayşe, şunları söyledi: "Kadınların eve tıkılıp kalmasını istemiyorum. Hem okuyabilirler hem de spor yapabilirler. Başarının nereden geleceğini bilmiyoruz. Bir yere sabitlenmesinler. Ailelerinin kararları değil, onların kararı daha önemli onlar için. Kararlarının arkasında durup spora yönelmelerini istiyorum."

"2020'DE MADALYA KAZANACAĞIMA İNANIYORUM"

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Doha'da yapılacak dünya şampiyonasında vize arayacak olan Ayşe, bu organizasyonda da iddialı... Organizasyon hakkında konuşan genç sporcu, "Benim yaşım onlardan çok daha küçük. Kendime inanıyorum, orada çok iyi derece yürüyeceğimi biliyorum. Yaptığım antrenman çizelgesinden anlayabiliyorum, neyi nasıl yapacağımı. Olimpiyat barajı denemeyi düşünüyorum. Umarım orada olimpiyat katılım hakkı alıp, 2020'de madalya kazanmak istiyorum. Buna da inanıyorum. Hiçbir şey imkansız değil. Onlar da antrenman yapıyor, ben de yapıyorum çünkü" dedi.

Çalışma programının değişkenlik gösterdiğini belirten Tekdal, "Bazı haftalar çok yoğun geçebiliyor, bazen hafif de geçebiliyor. Ama 20 kilometrede yarıştığım için genelde yoğun geçiyor. Bir gün antrenmanım 30 kilometre olabiliyor. Sabah-akşam çift antrenman yapıyorum." diye konuştu.

"SPONSORLAR SADECE FUTBOLA YÖNELMESİN"

Son olarak sponsorlara ve sporseverlere mesajını ileten Ayşe Tekdal, "Ben federasyon başkanımıza ve Turkcell'e çok teşekkür etmek istiyorum. Hem federasyon başkanımızın verdiği desteklerden dolayı, hem de Turkcell'in verdiği desteklerden dolayı... Kesinlikle spora destek olmalılar. Sadece futbolla kalmamaları lazım. Atletizm, yüzme gibi branşlara yönelmelerini istiyorum. Bizim ülkemizde her şey futbola yönelik, diğer ülkelerde bunların okulları var, daha çok destek oluyorlar. Biz de niye bu şartlarda spor yapmayalım ki?" dedi.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Ayşe Tekdal'ın kazandığı zaferin ardından şunları söyledi:

TURKSPORU’nun en büyük destekçisi olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle atletizmde başlattığımız uzun süreli iş birliği, güzel sonuçları da beraberinde getiriyor. Türk sporunun geleceğine değer katma hedefiyle çıktığımız yolda uluslararası yarışmalarda her yaş kategorisinde alınan başarıları mutlulukla takip ediyoruz. Bu anlamda Ayşe’nin 20 km yürüyüş gibi zor bir disiplinde, Türk atletizm tarihine geçen Avrupa şampiyonluğunu da büyük bir sevinçle izledik. Turkcell olarak geleceğin şampiyonlarının keşfedilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği Türkiye Sportif Yetenek Tarama projesinin ana sponsoru olmaktan onur duyuyoruz. Atletizmde olduğu gibi diğer spor dallarında mücadele eden tüm sporcularımızı ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekmesi için desteklemeye devam edeceğiz.