Ayşe Sena Şeref, Türkiye'yi temsilen Tokyo'ya gidecek

Miss Turkey 2024 yarışmasına 12 numarayla katılan Ayşe Sena Şeref, yeniden podyuma çıkacak.

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Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yüksek lisans öğrencisi olan Ayşe Sena Şeref, 'Miss International 2025'te Türkiye'yi temsil edecek.

Ayşe Sena Şeref, duygularını şu şekilde dile getirdi; "Doğu ile Batı'nın birleştiği bu topraklardan yalnızca bir ünvan değil, köklü bir miras taşıyorum. Miss International 2025’te Türkiye’nin resmi temsilcisi olarak; tarihimizin gücünü, kültürümüzün zarafetini ve bugünün çağdaş Türk kadınının sesini dünyaya duyurma yolunda ilerliyorum."

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Ayşe Sena Şeref, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu yolculuk, bir yarışmadan çok daha fazlası... Kimliğimizin, özümüzün ve bugüne kadar geldiğimiz yolun gurur dolu bir kutlaması. Unutmayın, bir şey kısmetinizde varsa ne olursa olsun sizi bulur. Tokyo, geliyorum..."

Miss International ( Miss International Beauty veya Uluslararası Güzellik Yarışması): Uluslararası Kültür Derneği tarafından düzenlenen Japonya merkezli uluslararası bir büyük güzellik yarışma. İlk olarak 1960'da düzenlenen, uluslararası yarışmaya katılan ulusal kazananların sayısı bakımından dünyanın dördüncü büyük güzellik yarışması olarak kabul görüyor.

Fotoğraflar: Instagram