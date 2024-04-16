Ayşe leylek, bu yıl eşiyle geldi

"GELMEDİLER DİYE MERAK EDİYORUZ"

Leyleklerin nisan ayı başında geldiğini söyleyen Ayşe Altuğ, "Bu leyleklerimiz şu anda geldi, ağustos ayında buradan ayrılıyorlar. Bunlar her yıl geliyorlar, biz onları köyde yaşayanlar olarak bekliyoruz, gelmediler diye merakta ediyoruz. Bu sene yuvalarını köylüler olarak biz temizlettik. Biz temizlik yaptıktan sonra erkek ve dişi leylek geldi ve yuvalarına yattılar.