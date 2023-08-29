Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Ayşe Kulin’in 'Veda'sı tiyatro sahnesinde

        Ayşe Kulin’in 'Veda'sı tiyatro sahnesinde

        Ayşe Kulin'in sevilen romanı 'Veda' Nedim Saban imzasıyla sahneye uyarlıyor. Tiyatrokare'de seyirciyle buluşacak oyunun kadrosunda Nevra Serezli, Leyla Feray, Aziz Sarvan ve Fatih Gülnar gibi usta oyuncular yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 11:50 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayşe Kulin'in 'Veda'sı tiyatro sahnesinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tiyatrokare, Ayşe Kulin'in ünlü romanı 'Veda'yı, Nedim Saban'ın imzasıyla sahneye taşıyor. Cumhuriyetin kurulduğu ilk günlerindeki değişim sancılarının getirdiği gerilimli atmosferde geçen oyun, yazarın son Osmanlı nazırı olan dedesinin hayat hikayesini konu alıyor. Arka planda ise dönemin olayları ve bir çağın değişiminde yaşanan acılar, umutlar, belirsizlikler ve kuşak çatışmaları anlatılıyor.

        Oyunun merkezinde bir konağın sakinleri ve onların hayatları yer alıyor. Aynı zamanda savaşın acısı ve bireylerin bu değişim karşısında nasıl tepki verdikleri de sorgulanıyor.

        REKLAM

        Oyuncu kadrosunda; Nevra Serezli, Leyla Feray, Aziz Sarvan ve Fatih Gülnar gibi önemli isimler yer alıyor. Ayşe Kulin’in Robert Kolej’den okul arkadaşı olan Nevra Serezli oyunda 'Deli Saraylı' rolü ile seyirci karşısına çıkacak. Oyunda Ayşe Kulin’in dedesini oynayan Aziz Sarvan, ilk kez Şehir Tiyatrosu dışında bir prodüksiyonda yer alacak.

        Oyunun tasarım ekibi ödüllü tasarımcılardan oluşuyor. Dekor ve kostüm tasarımında Eylül Gürcan, ışık tasarımında Ayşe Sedef Ayter ve görüntü tasarımında ise Necati Demircan'ın imzası bulunuyor.

        Özellikle edebi uyarlamalarda yetkin olan Tiyatrokare, daha önce yine bir roman uyarlaması olan 'Leyla'nın Evi' adlı oyunu 10 yıl boyunca sahnelemişti. 32 yıldır ara vermeden sahnede olan bu tiyatro grubu, 'Veda' ile bir kez daha tarihsel bir drama ile seyircinin karşısına çıkıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ayşe Kulin
        #Veda
        #tiyatrokare
        #OYUN
        #Nedim Saban
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        "Gaz maskesi dağıtsınlar"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        İnternet kullanım oranı yüzde 87,1
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        Habertürk Anasayfa