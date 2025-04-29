Ayşe Barım kimdir? Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi!
Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Barım hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet yoluyla engellemeye teşebbüse yardım suçlaması yöneltildi. Savcılık, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı. Gözler şimdi, Gezi Parkı soruşturmasında adı geçen Ayşe Barım'ın yargı sürecinde. İşte konuyla ilgili son gelişmeler...
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Gezi Parkı olayları kapsamında hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İddianame kapamında, Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İşte detaylar...
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SORUŞTURMA TAMAMLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
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22 YIL 6 AYDAN 30 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.
Soruşturmada, firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayımlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.
Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.
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AYŞE BARIM KİMDİR?
Ayşe Barım, ortaokul ve lise öğrenimini İstanbul'da İstiklal Caddesi üzerinde açılan English High School for Girls (EHSG) okulunda tamamladı. Günümüzde Nişantaşı ve Beyoğlu Anadolu Liseleri olarak eğitim vermeye devam eden okuldan mezun olduktan sonra öAyşe Barım, İstanbul'daki eğitim hayatını tamamladıktan sonra Londra'ya taşındı. Londra'da iki yıl yaşayan Barım, bir süre iletişim üzerine eğitim aldı. Kariyerine 1992 yılında başlayan Barım, 2001 yılına kadar promosyon direktörlüğü, reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü, müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi pek çok görevde yer aldı.
Kanal D, ATV ve Hürriyet çatısı altında promosyon direktörülüğü yapan Ayşe Barım, daha sonra reklam ve halkla ilişkiler müdürlüğü pozisyonunda rol aldı. Akmerkez, Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst Yayıncılık ve son olarak da DMC'de çalıştı. Genel müdür pozisyonuna kadar yükselen Barım, daha sonra kendi şirketini kurdu.ğrenimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Burada İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.
2002 yılında kurulan ID İletişim'in çatısı altında menajerlik hizmetinin dışında; sosyal medya yönetimi, dizi ve sinema filmlerinde basın danışmanlığı hizmeti de veriyor.