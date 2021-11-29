Beşiktaş'ta merakla beklenen başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın görüşmesinden devam kararı çıktı.

Yalçın, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa sinyali verip başkanla değerlendirme yapacağını ifade ederken Çebi'nin ofisinde dün akşam saatlerinde yapılan görüşme pozitif bir havada geçti. Üst üste alınan kötü sonuçlardan dolayı rahatsızlığını dile getiren Yalçın'a başkan Çebi destek verirken ayrılık gündemi rafa kaldırılıp bir an önce takımın ayağa kaldırılması yönünde görüşbirliğine varıldı.

FUTBOLCULARA UYARI

14. hafta itibarıyla lider Trabzonspor'un 16 gerisinde 10. sırada olan Beşiktaş'ta bu gelişmelerin ardından gözler Kasımpaşa ile oynanacak maça çevrildi. Ligde üst üste 4 yenilgi alan siyah-beyazlılar, galibiyet serisi yakalayıp buhrandan çıkmayı hedeflerken Kasımpaşa deplasmanının ardından Şampiyonlar Ligi son maçında Dortmund'a konuk olacak. Kartal, ardından Kayserispor ile evinde, Fenerbahçe ile derbide deplasmanda ve ardından Göztepe ile yine sahasında oynayacak. Yönetim ve Sergen Yalçın'ın kritik maçlar öncesi futbolcularla da toplantılar yapacağı ifade edilirken kötü gidişe "dur" demek için uyarılarda bulunulacağı kaydedildi.