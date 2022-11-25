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Diyarbakır'da ayrı yaşadığı eşinin bıçakla saldırdığı kadını KADES kurtardı

Diyarbakır'da, ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanan genç kadın, sığındığı komşusu ve KADES uygulamasıyla kurtuldu. Kadının KADES butonuna basması ile ekipler 1 dakikada olay yerine geldi. Kadın hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli de kısa sürede yakalandı

Giriş: 25.11.2022 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır'da ayrı yaşadığı eşi bıçakla saldırdı, KADES'le kurtuldu - Güncel haberler
Ayrı yaşadığı eşi bıçakla saldırdı, KADES'le kurtuldu
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DHA

Diyarbakır'da, ayrı yaşadığı eşinin bıçakladığı kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile kurtuldu.

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşayan G.M. (24), sabah saatlerinde gelen, 3 aydır ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi A.M. tarafından oturduğu binanın 3'üncü katındaki dairenin kapısında bıçaklandı.

EKİPLER 1 DAKİKADA GELDİ

Panikle aşağı kattaki komşusuna sığınan G.M., hemen telefonundan KADES butonuna bastı. Bunun üzerine A.M. kaçtı. Olay yerine yönlendirilen en yakın ekip ise 1 dakikada binaya geldi. Yüzünde kesikler bulunan ve hastaneye kaldırılan G.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.M.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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