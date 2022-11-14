Aynur Demirtaş İşmen'in acı günü

Show TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen'in değerli annesi Ayşe Demirtaş’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ciner Medya Grubu olarak merhumeye rahmet, Demirtaş ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ayşe Demirtaş’ın cenazesi bugün (14 Kasım 2022) ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan son yolculuğuna uğurlanacaktır.