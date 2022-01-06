Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Adnan Özdemir Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekilerde hazır bulundu. Ayrıca taraf avukatları duruşmadaki yerini aldı. Sanık Adnan Özdemir, yaşanan olaydan pişman olduğunu belirterek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Adnan Özdemir’e 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi ve ehliyetine 2 yıl 6 ay el konulmasına hükmetti.
OLAYIN GEÇMİŞİ
25 Mart 2018'de saat 23.00 sıralarında Mehmet Üzüm’ün idaresindeki 38 E 4730 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okan Bulvarı istikametinden Nalçık Bulvarı istikametine gittiği sırada görgü tanıklarının beyanına göre 38 KY 432 plakalı Adnan Ö.'ye ait otomobil, aniden Mehmet Üzüm’ün kullandığı araca sağ kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mehmet Üzüm’ün hakimiyetini kaybettiği aracı refüjden karşı istikamete geçerek A.H. yönetimindeki 41 BD 308 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Üzüm, Hamza Üzüm, Safiye Nur Üzüm, Zehra Üzüm, Soner Üzüm, Mustafa Üzüm ve Kader Üzüm hayatını kaybetti. Ambulansta bulunan Atilla H. ile Ertan D. ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Adnan Özdemir’in 27 Mart 2018'de Artvin Hopa Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkeyi terk ederek Gürcistan’a kaçtığı belirlenirken, aracı ise hasarlı ve terk edilmiş şekilde Talas ilçesinde bulundu.
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