Aynayı kırdı, trafik canavarı çıktı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, içinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kıran trafik magandası, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anında otomobildeki çocuğun çığlıkları görüntülere yansırken, gözaltına alınan Utku K. de tam bir trafik canavarı çıktı.
Trafikte yaşanan kavga dün saat 21.30 sıralarında Maltepe Sahil Yolu Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. Orhangazi Şehir Parkı otoparkından çıkan Utku K., kullandığı 34 UTK 80 plakalı otomobili ile önünde bekleyen Ş.A.'nın kullandığı 34 CTY 705 plakalı otomobilin önüne geçmek istedi.
OTOMOBİLİN AYNASINI KIRDI
Birbirine yol vermeyen iki sürücü, bu sırada tartışmaya girdi. Utku K., tartışmanın ardından hareket halindeki Ş.A.'nın kullandığı otomobilin aynasını kırdı. Otomobilinin içinde küçük çocuğu bulunan kadın sürücü Ş.A., görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDI, KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Utku K. polisin yaptığı çalışmalar sonucu Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı. Utku K., polisteki ifadesinde yolda öne geçmek için izin istediğini belirterek, "Araçtaki kadın sürücü 'Şerefsizim inat ettim, yol vermeyeceğim, geçemeyeceksin' dedi. Ben de bu lafına kızdım, aracımla önüne geçtim. Bunun üzerine kendisi aracıyla benim aracımın sol yan kısımlarına çarptı ve durdu. Ben de bunun üzerine aynasını kırdım" dedi. Utku K.'nin de tartıştığı Ş.A.'dan şikâyetçi olduğu öğrenildi.
DRİFT VE MAKAS GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Polis tarafından gözaltına alınan Utku K.'nin otomobili ile drift yaparken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Otomobili ile süratli bir şekilde ilerlediği görülen Utku K., trafikte ilerleyen araçların arasında makas atarak tehlikeli hareketler yaptı. Ayrıca otomobilin ön konsolunda duran silah ise dikkatlerden kaçmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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