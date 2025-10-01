Aynadaki Yabancı ne zaman başlıyor? Aynadaki Yabancı dizisi konusu ne, oyuncuları kim?
ATV ekranlarının yeni sezon dizilerinden biri Aynadaki Yabancı oldu. Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Fragmanı yayınlanan Aynadaki Yabancı geçirdiği operasyon sonrası hafızasını kaybeden Azra'nın, geçmişiyle hesaplaşma ve kendini yeniden bulma mücadelesi, izleyiciyi derin bir içsel yolculuğa çıkarıyor. Peki Aynadaki Yabancı ne zaman başlıyor?
Aynadaki Yabancı dizisinin yayın tarihi belli oldu. ATV ekranlarında yayınlanacak dizinin senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay, Berşan Tan ve Barış Erdoğan kaleme aldı. Aşkın, ikinci bir şansın mümkün olup olmadığını sorgulatan ve yeni sezonda izleyici karşına çıkacak dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. İşte, Aynadaki Yabancı yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu
AYNADAKİ YABANCI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!
AYDANADAKİ YABANCI DİZİSİ KONUSU
Geçirdiği estetik operasyon sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir bölümünü kaybeder. Yüzünü neden değiştirdiğini, geçmişinde hangi yaraları sakladığını hatırlayamaz.
Aynaya her baktığında karşısına çıkan yabancı, kendi içindeki boşlukla birleşir. Bir yanda kimliğini kaybetmiş bir kadın, diğer yanda onu her yerde arayan bir adam. Emirhan, karısı Azra'yı bulabilmek için her kapıyı çalmaktadır. Ama bilmediği bir şey vardır: Azra artık eski Azra değildir. O şimdi, bambaşka bir hayata adım atmış Defne'dir. Ve kader, onları bir akşam bir restoranda yeniden karşı karşıya getirir.
AYNADAKİ YABANCI DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Başrollerinde Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun yer aldığı dizinin kadrosunda Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil, Cemre Melis Çınar, Sara Yılmaz gibi başarılı isimler de bulunuyor.