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        Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi

        Anayasa Mahkemesi üyesi Basri Bağcı, Yüksek Mahkeme'nin başkanvekilliği görevine seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:45 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:45
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        AYM'nin yeni başkanvekili belli oldu
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        AYM Başkanı Zühtü Arslan'nın görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle 21 Mart'ta yapılan seçimde başkanvekilliği görevini yürüten Kadir Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı seçilmişti.

        Edinilen bilgiye göre, Özkaya'dan boşalan başkanvekilliği görevi için AYM Genel Kurulunda seçim yapıldı. Basri Bağcı, 9 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve Anayasa Mahkemesi Başkanvekili oldu.

        BASRİ BAĞCI KİMDİR?

        Basri Bağcı, 1967'de Ankara'nın Elmadağ ilçesinde doğdu, 1988'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

        Ankara adli yargı hakim adayı olarak 1989'da mesleğe başlayan Bağcı, sırasıyla Sivas Gürün, Siirt Pervari, Konya Hüyük'te cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında adalet müfettişliği, adalet başmüfettişliği ve çeşitli görevlerinin ardından 2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

        Bağcı, 2 Nisan 2020'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 6 Nisan 2020'de görevine başlamıştı.​​​​​​​

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        #haberler
        #AYM
        #Basri Bağcı
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