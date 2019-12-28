Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Anayasa Mahkemesi’nin en önemli atılımı Türkiye’de hukuk biliminin gelişimi noktasında atıldı. Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) kuruldu. Bir enstitü gibi faaliyet gösteren merkezde akademisyen raportörler görevlendirildi.

DERGİ HAKEMLİ HALE GETİRİLDİ

AYAM hazırlanan ve 1984 yılından beri yayımlanan Anayasa Yargısı Dergisi için de önemli bir atılım gerçekleştirildi. Daha önce 35 sayısı çıkan Anayasa Yargısı dergisi yılda 2 defa yayımlanacak hakemli dergiye dönüştürüldü.

Böylece dergi hukuk ve akademik camiasına dağıtımı yapılan, Anayasa Hukuku’nun gelişimine katkı sağlayacak önemli bir platform görevi görmeye başladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, AYM Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, AYM Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erdal Onar, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ergün Özbudun ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Turhan derginin yayın kurulunda yer alıyor.

50 BİN KİTAPLIK KÜTÜPHANE

Yüksek Mahkeme, kütüphanesini modern bir modelle dönüştürdü. Kütüphannin kapasitesi 50 bin kaynak potansiyeline çıkartılarak, ülkenin en büyük tematik hukuk kütüphanesi olma yolunda bir adım adıldı.

İSLAM DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ HAMLE

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın girişimi ile ayrıca İslam Dünyası Anayasa Mahkemeleri Birliği'nin kuruluşu da gerçekleştirildi. Böylece İslam dünyasında temel hak ve hürriyetlerin daha da gelişmesi bakımından önemli bir işlev gerçekleşmiş oldu.