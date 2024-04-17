AYM Başkanvekilliğine Bağcı'nın seçilmesi kararı Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Giriş: 17.04.2024 - 00:57 Güncelleme: 17.04.2024 - 00:57
Resmi Gazete yayımlanan kararla, 16 Nisan'da yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçildi.
AA'nın haberine göre; seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ıncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'inci maddesine göre yapıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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