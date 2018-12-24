Ayla Çelik'in beş saat süren yemeği - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, içlerinde sevgilisi Barbaros Utku'nun da bulunduğu kalabalık arkadaş gurubuyla yemeğe gelen Çelik yaklaşık beş saat mekanda kaldı.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı 2018 yılını çok çalışarak geçirdiğini söyleyerek yeni yılda albüm çıkaracağını ve meyvelerini toplamayı ümit ettiğini belirtti.