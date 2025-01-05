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        Haberler Magazin Ayla Algan, vefatının yıl dönümünde anıldı - Magazin haberleri

        Ayla Algan, vefatının yıl dönümünde anıldı

        Ayla Algan'ı, vefatının birinci yıl dönümünde Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen bir törenle anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 05.01.2025 - 09:38
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        Vefatının yıl dönümünde anıldı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ayla Algan’ı, vefatının birinci yıl dönümünde Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen bir törenle andı.

        Ayla Algan’ın kabri başında toplanan ailesi, dostları ve sanatçı arkadaşları onunla yaşadıkları anılarını paylaştılar.

        Anmaya; Ayla Algan’ın kızı Sevi Algan’ın yanı sıra sanatçının dostları, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

        Sevi Algan, duygularını; “Çok özlüyorum onu. Hem annem olarak, hem çalışma arkadaşım olarak, hem hocam olarak, hem meslektaşım olarak. Anne olmanın dışında çok fazla yer kaplıyordu hayatımızda. Her gün, her dakika anıyoruz onu. Her şey için bir çözümü vardı, bir yolu vardı. Çok yaratıcıydı” dedi.

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        #Ayla Algan

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