Ayla Algan, vefatının yıl dönümünde anıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ayla Algan’ı, vefatının birinci yıl dönümünde Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen bir törenle andı.

Anmaya; Ayla Algan’ın kızı Sevi Algan’ın yanı sıra sanatçının dostları, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

Sevi Algan, duygularını; “Çok özlüyorum onu. Hem annem olarak, hem çalışma arkadaşım olarak, hem hocam olarak, hem meslektaşım olarak. Anne olmanın dışında çok fazla yer kaplıyordu hayatımızda. Her gün, her dakika anıyoruz onu. Her şey için bir çözümü vardı, bir yolu vardı. Çok yaratıcıydı” dedi.