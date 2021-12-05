'Aykut Enişte 2'nin gişesinin pandemi döneminde gösterime çıkacak Türk filmlerinin yapımcılarını heveslendirecek ölçüde gelmesi bekleniyor. Hal böyle olunca 'Aykut Enişte 2', Türk filmleri için kıvılcım çakmış oldu. Filmin açılışının 170 bin üzerinde olacağı öngörülüyor
Pandemi nedeniyle çekilmiş birçok filmin gösterimi ertelendi.
Birçok filmin de çekimi öyle.
Çekimi ertelenmeyen filmler de vardı.
Onlardan biri, çekimleri 2020'nin yaz aylarında gerçekleştirilen 'Aykut Enişte 2'ydi.
Yaklaşık iki yıllık pandemi sürecinde gösterime giren Türk filmi az olunca 2001'den bu yana yabancı filmler karşısında mutlak hakimiyet kuran Türk filmleri pandemi sürecinde gişede geri kaldı.
Sinema sektörü, izleyicileri tekrar Türk filmlerine yönlendirecek, o ilk kıvılcımı çakacak filmin beklentisi içindeydi.
Sektörün öncüsü BKM, yüksek ölçüde riske girerek hatırı sayılır bir maliyete sahip 'Aykut Enişte 2'yi pandemi sürecinde izleyiciyle buluşturarak üzerine düşeni yerine getirdi. Geçtiğimiz cuma günü 'Aykut Enişte 2' ile o beklentiyi karşılayacak kıvılcımı çaktı.
Onur Bilgetay'ın yönettiği, Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz, Melis Babadağ ve Mekin Sezer'in başrollerini paylaştığı 'Aykut Enişte 2', ilk gişe bilgilerine göre açılışı 170 binin üzerinde yapacak.
Peki bu açılış rakamı ne anlama geliyor?
* 2021'in en yüksek açılışını yapan Türk filmi olacak. Aynı zamanda 181.692 kişiyle açılan 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi'ni yakalayacak.
* En önemli anlamı, çekilmiş ama "pandemi sürecinde izleyici sayısı az olur, o yüzden biraz dana bekleyelim" düşüncesine sahip olan yapımcılara cesaret vermesi olacak.
Peki 'Aykut Enişte 2'ye neden bu kadar ilgi gösterildi?
* İzleyicilerin yapımcısından yönetmenine, oyuncularından hikâyesine kadar filme güvenmesi.
* Serinin ilk filmi, gösterimde olduğu süreçte sinema salonunda olmasa da tam anlamıyla vizyondan çıktıktan sonra TV gösterimlerinde keşfedildi. İlk filmin aldığı beğeninin pandemi şartlarına rağmen ikinci filmin gişesine yansıması. (Serinin 2019 yapımı ilk filmi 67.307 kişi tarafından açılmış, toplamda 567.380 bilet kesilmişti.)
* Komedi filmlerine duyulan özlem.
* Komedisinden hikâye akışına, yönetiminden oyunculuğuna kadar son derece eli - yüzü düzgün olmasıyla cumadan itibaren fısıltı gazetesinin uzun bir aradan sonra yayım hayatına tekrar başlaması.
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