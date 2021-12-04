Uzun kuyruklar oluştu 0:00 / 0:00

Yapımını BKM'nin üstlendiği 'Aykut Enişte 2' vizyona girdiği gün oluşan bilet kuyruklarıyla kahkahanın sinemalara dönüşünü müjdeledi. Filmi, Eskişehir Özdilek Park AVM'de seyirciyle birlikte izleyen yönetmen Onur Bilgetay ile başrol oyuncuları Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz, Melis Babadağ ve Mekin Sezer'i yoğun bir kalabalık coşkuyla karşıladı. Yoğun ilgi gören organizasyonda biletler tükendi

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Sezonun en iddialı yerli komedisi olan ‘Aykut Enişte 2' sinema salonlarının yeniden kahkahalarla yankılanmasını sağladı. 'Aykut Enişte 2'nin izleyicili ilk gösteriminde oyuncular, Eskişehirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncuların gelişinden saatler önce AVM'deki yerini alan izleyiciler, 'Aykut Enişte 2'ye bilet alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Gösterim öncesi AVM'de hayranlarıyla bir araya gelen Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz, Melis Babadağ ve Mekin Sezer seyirciyle sohbet edip bol bol fotoğraf çektirdi. Yediden yetmişe her yaş grubundan sevenlerin bulunduğu kalabalıktan yükselen kahkaha sesleri tüm organizasyon boyunca devam etti.

Salonları tek tek dolaşıp selamlayan Onur Bilgetay, Cem Gelinoğlu, Hakan Yılmaz, Melis Babadağ ve Mekin Sezer heyecanlarını 'Aykut Enişte 2' izleyicisiyle paylaşırken, kendilerini yalnız bırakmayan Eskişehirlilere teşekkür etti. ‘Aykut Enişte 2'yi seyirciyle birlikte izleyen oyuncular filmin bitmesiyle birlikte seyircinin alkış ve tebrik yağmuruyla karşılaştı.

'Aykut Enişte 2' ekibi, cumartesi İzmir'de Optimum AVM'de, pazar günü ise Bursa'da Korupark AVM'de seyirciyle buluşacak.