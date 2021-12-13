Ayhan Bilgen: Birkaç gün içinde istifamı vereceğim

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan Ayhan Bilgen, HDP'den ayrılma kararını açıkladı.

İstifa edeceği yönündeki haberler hakkında konuşan Bilgen, "Bu tartışmaların bir üye olarak yapılmasının partiye zarar verdiği kanaati var. Böyle bir kaygı varsa böyle bir nezaketi gösterebilirim" dedi.

Partiden ayrılma kararının arkasında 7 Haziran sürecinin etkili olduğunu dile getiren Bilgen, "Geriye doğru bir arayışımız var. Gelişememe, ilerleyemem olarak değerlendirebiliriz. Siyaset çözüm bulma sanatıdır, bir açılıma ihtiyaç var. 7 Haziran sonrasıyla yüzleşememe kanaatindeyim. 7 Haziran'da yakaladığımız tempoyu devam ettirememişsek bu bizim dışımızdan kaynaklamış olsa da bir açılım yapmayı ve ilerlemeyi devam ettirmemiz gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Ayhan Bilgen, "7 Haziran akşamının okunmasında hata olduğunu düşünüyorum. Siyasette oyun kuramadığınızda başka aktörler devreye girer. 7 Haziran akşam karar verilen tutumun birlikte alınmış bir karar olmadığını düşünüyorum" dedi.

Milletvekilliğinden istifa ederek Kars Belediye Başkanlığı'na aday olmasını anlatan Bilgen, "Grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü dönemimde de siyasetin alanını genişletemediğimizi düşünüyorum. Belediyeye gidiş de bu anlamdaydı" diye konuştu.

"Bir iki gün içerisinde istifamı vereceğim" diyen Bilgen, yeni parti kuracağı iddiaları hakkında ise, "Bizimki bir siyasi arayış. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu toplumsal taleple ilgilidir. 130 parti var, 131'inciyi kurmak büyük bir keramet değil" ifadelerini kullandı.