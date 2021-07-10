Jet hızıyla zorlama hapis

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İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, sosyal medyada Sabancı'ya yönelik paylaşımlarda bulunmuştu. Bunun üzerine Hakan Sabancı, Aydın'a karşı kendisi ve ailesi hakkında konuşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvurarak, koruma kararı aldırmıştı.

Karar uyarınca Sabancı'ya yönelik paylaşımlarına son vermesi gereken Aygün Aydın, önleyici tedbir kararına uymadı. Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Aygün Aydın'a üç günlük zorlama hapsi verildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydın, İnfaz Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Aygün hakkında alınan bu karar, sosyal medyada eleştirileri de beraberinde getirdi. Tedbir kararının ihlaline ilişkin bir karar olsa da mağdurun Sabancı olması nedeniyle hızlı karar alındığı şüphesi sosyal medya yorumlarına yansıdı.

ZORLAMA HAPİS CEZASI NEDİR?

Mahkeme tarafından konulan tedbir kararını ilk kez ihlal eden kişiye yine mahkeme kararıyla 3 günden 10 güne kadar verilen hapis cezası, "zorlama hapis" olarak adlandırılıyor.