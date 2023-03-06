Ayetel Kürsi günde kaç kez okunmalı?

AYETEL KÜRSİ KAÇ KEZ OKUNURSA NE OLUR?

Ayetel Kürsi’nin hatim adeti 313’tür. Bu nedenle 313 kez ayetel kürsi okuyanlar bu duayı hatim etmiş olurlar.

313 kere okumak için süresi olmayanlar fakat bir isteği olanlar ise 170 kez ayetel kürsi okuyabilirler. Sevgi için, araların düzelmesi için, rızık için ve yapılacak işlerde başarılı olabilmek için 170 kez okuma yapmak gerekmektedir.

Genel olarak dünyevi işler için 170 kez ayetel kürsi okuma tercih edilirken hem dünyevi hem de ahiret inancı için 313 kez okuma yani 1 hatim tercih ediliyor.