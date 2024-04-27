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        Haberler Gündem AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu 27 Nisan 2024: Elektrikler ne zaman gelecek?

        AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 27 Nisan Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt başta olmak üzere daha birçok ilçede bakım ve onarım çalışması yapılacak. İşte 27 Nisan 2024 Cumartesi elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 00:32 Güncelleme: 27.04.2024 - 00:35
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          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 27 Nisan Cumartesi günü, İstanbul'un 20 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyurdu. Yapılan bu açıklama, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 27 Nisan 2024 AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 27 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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          BEDAŞ'ın 27.04.2024 tarihli duyuruları şu şekilde:

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