2024 ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri: ATA AÖF sınavları ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi vizeleri için sınav giriş belgesi yayımlandı. Sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanmasının ardından, sınava girilecek okul adı, salon ve sıra numarası gibi bilgiler netlik kazanmış oldu. ATA AÖF bahar dönemi sınavları üç oturum şeklinde uygulanacak. İşte 2024 ATA AÖF bahar dönemi vize tarihleri...
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ATA AÖF bahar dönemi vizeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. ATA AÖF vizeleri öncesinde sınav yerleri giriş belgesi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin erişimine sunuldu. Peki, "ATA AÖF sınavları ne zaman? "İşte Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav tarihleri...
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ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavı giriş belgesi öğreclerin erişimine açıldı. Öğrenciler sınav giriş belgesine, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile obs.atauni.edu.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.
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2024 ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Ara (Vize) Sınavı:
I.Oturum-27 Nisan 2024 Saat:09.30
II.Oturum-27 Nisan 2024 Saat:14.00
III.Oturum-28 Nisan 2024 Saat:14.00
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Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı:
I.Oturum-1 Haziran 2024 Saat:09.30
II.Oturum-1 Haziran 2024 Saat:14.00
III.Oturum-2 Haziran 2024 Saat:15.00
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Bütünleme Sınavı
I.Oturum-27 Temmuz 2024 Saat: 09.30
II.Oturum-27 Temmuz 2024 Saat: 14.00
III.Oturum-28 Temmuz 2024 Saat: 15.00