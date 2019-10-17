Aydoğan Topal, müzikseverler tarafından yoğun ilgi gören Karadeniz ezgilerinden oluşan “Kuzey” isimli albümünden sonra, sözü ve müziği Ercan Aydın’a ait olan “Unutamam Seni” adlı eser ile tüm dijital platformlardan dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Topal’ın “Unutamam Seni” teklisinin düzenlemelerini, mix ve masteringini Mehmethan Dişbudak, klip yönetmenliğini de Kemal Kekeva yaptı.

Aydoğan Topal’ın “Unutamam Seni” adlı yeni eseri ve klibi 20 Eylül’den itibaren tüm dijital müzik platformlarından müzikseverlerin beğenisine sunuluyor.