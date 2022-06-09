Seyircilerle açık havada buluştu

HABERTURK.COM

‘Aydınlıkevler’i izlemek üzere Maximum Uniq Açıkhava’ya gelen Zülfü Livaneli kuliste hatıra fotoğrafı çektirdi. Gösterim öncesi mekân girişinde kuyruk oluşturan seyirci finalde oyuncuları ve ekibi ayakta alkışladı.

Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü aldığı ‘Aydınlıkevler’, izleyiciyi 70’li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşırken, bir yandan da dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir mahallede, herhangi bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikâye anlatıyor.

‘Aydınlıkevler’ haziran ayında 15 Haziran Çarşamba ve 30 Haziran Perşembe akşamları Maximum Uniq Açıkhava’da seyirci karşısına çıkacak.

'AYDINLIKEVLER’ TEMMUZDA EGE’DE

Turne programına temmuz ayında devam edecek ‘Aydınlıkevler’ ekibi, 20 Temmuz Çarşamba Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda, 21 Temmuz Perşembe akşamı ise Bodrum Antik Tiyatro’da sahnede olacak.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.