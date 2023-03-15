‘Aydınlıkevler’ 22 Mart'ta Bostancı'da

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Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’, İstanbul’da ilk defa Anadolu Yakası’na geliyor. Yeni sezondaki İstanbul içi ilk turnesine çıkan oyun 22 Mart Çarşamba akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.

Her oyunu yoğun ilgi görüp kapalı gişe oynanan Aydınlıkevler; Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü topluyor. 70’li yılların samimiyetini sahneye aktaran oyun seyircilere her duyguyu tattırmaya devam ediyor. Ankara’nın soğuk gecelerini bir babaanne ile torununun yaşadıkları üzerinden anlatan oyun ‘her zamana ait’ bir hikaye sunuyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.

‘Aydınlıkevler’ 22 Mart Çarşamba akşamı saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Biletler Biletix’te.

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