"Aydınlık Gelecek Ödülleri" sahiplerini buldu

Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş'ın yanı sıra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve takım kaptanlarından Dusan Tadic ile amatör branşlardan sporcular katıldı.

REKLAM advertisement1

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kemal Danabaş, "Böyle bir gecede kulübümüzü temsil ederek burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Burada bulunmak hepimizi mutlu ediyor. Bu törenin gelenekselleşerek devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

21 farklı kategoride 2024 yılının ödüllerinin verildiği törende, "Çocuklar için Hayallerimiz bir" projesiyle 1907 ÜNİFEB yılın projesi ödülüne layık görülen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "4 farklı ülkede çalıştım ve her ülkede oranın dilini çok kolay öğrendim ama Türkiye'de öğrenemedim çünkü tercümanlarım çok iyi. Bu ödül benim için değil, ben bunu hak etmiyorum. Bu kulübümüz için çünkü çok büyük bir kulübümüz var. Harika inisiyatifler alıyor. Ben bunun yüzü oldum. O yüzden bu ödül kulübümüz için." diye konuştu.

REKLAM

Portekizli teknik adam, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Yeni bir ülkeye gittiğim zaman o ülkeyi kucaklamaya, öğrenmeye çalışırım. Ülkenin temeli çocuklardır. Bu projenin parçası olmaktan çok mutlu oldum. Bu ülkede yaşanan trajedi gerçekten ülkedeki her insanı etkiledi. Mevzu bahis çocuklar olunca herkesin kalbine daha derinden dokunuyor. Gittiğim ülkenin nasıl sevilmesi gerektiğini ve kültürünü anlamayı severim. Sevmediğim şeye karşı ise kavga ederim. Bu ülkede büyüyen çocukların kirli bir sporla büyümesini istemiyorum. Bununla savaşmanın tek yolu adil ve temiz şekilde yarışmamız."