Evden çalışırken dikkat dağınıklığı, yetersiz ekipman ya da kötü aydınlatma üretkenliğinizi etkileyebilir. Ancak, küçük düzenlemelerle çalışma ortamınızı geliştirerek daha verimli bir iş günü geçirebilirsiniz. İşte ev ofisinizi iyileştirmenin basit ama etkili yolları!