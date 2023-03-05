Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü

Kaza akşam saatlerinde, Safranbolu Bostanbükü köyü kavşağında meydana geldi.

Barış Can Sugeçti (23) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direği yan yatarken, Barış Can Sugeçti ikiye bölünen araçtan savrularak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.