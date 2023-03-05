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Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü

Karabük´ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İkiye bölünen otomobilden savrulan sürücü ağır yaralandı

Giriş: 05.03.2023 - 22:07 | Güncelleme: ABONE OL
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü
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DHA

Kaza akşam saatlerinde, Safranbolu Bostanbükü köyü kavşağında meydana geldi.

Barış Can Sugeçti (23) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direği yan yatarken, Barış Can Sugeçti ikiye bölünen araçtan savrularak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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