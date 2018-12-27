Kocaeli'de bir çocuk parkında aydınlatma direğinde meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle bir köpek sahibinin gözleri önünde feci şekilde can verdi.

Caner Aktan'ın özel haberine göre olay 22 Aralık günü Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Kaan İmral, İzmit'in en büyük parkı olan Seka Park'ta 'Tekila' adlı doberman cinsi köpeğini gezintiye çıkardı. İmral kısa süreli dinlenmek için parktaki bir banka oturduğunda köpeğini de arkasında bulunan aydınlatma direğine bağladı. Ancak köpeğin boynundaki metal zincir, aydınlatma direğindeki elektrik kaçağından akım aldı. Akıma kapılan Tekila isimli köpek öldü.

"KÖPEĞİM TAKLA ATMAYA BAŞLADI"

Yaşadığı korkunç anları Habertürk'e anlatan Kaan İmral, "Köpeğimle beraber yürüyüşe çıkmıştık. Dinlenmek için sahildeki banka oturduk. Tekila'yı çimlerde oynasın diye bankın arkasındaki aydınlatma direğine bağladım. Zincirin kancasını takmamla beraber köpeğim çığlık atarak taklalar atmaya başladı" dedi.

"KÖPEĞİMİ KURTARMAK İSTERKEN BEN DE ÇARPILDIM"

Önce ne olduğunu anlamadığını belirten İmral "Şok oldum. Anlamadım ilk başta. Daha sonra zinciri tutmamla beraber elektriğin beni savurmasıyla anladım elektrik akımına kapıldığını. Elektrik olmasına rağmen zinciri bir şekilde tutmaya çalıştım. Elektrik beni de çarptı. Etraftaki insanların yardımıyla bir şekilde zinciri direkten kurtardık. Olay yerinde kalp masajı yapmaya başladım. Fakat elimde hiç güç kalmamıştı, elektrik kollarımı uyuşturmaya başladı. Etraftaki vatandaşların yardımıyla veterinere götürdük, tüm müdahalelere rağmen Tekila hayatını kaybetti" diye konuştu.

"KAÇAK TESPİT EDİLDİ, TÜM DİREKLER SÖKÜLDÜ"

Olay yerine dönüp belediyeye ihbarda bulunduğunu belirten İmral "Belediye işçileri geldi. Onlar duruma müdahale ederken polise de haber verdim. Polisler tutanak tuttu fakat belediye bana hiçbir tutanak yazıp vermedi. İşçiler elektrik akımının olduğunu tespit etti. Sadece o sokak lambası değil sahildeki tüm elektrik lambalarında 220 volt elektrik kaçağının olduğunu tespit edip bunun üzerine aydınlatmaları kapattılar. Daha sonra polisler beni hastaneye götürdü ve 9-10 saat kadar cihazlara bağlı kalarak doktor gözlemi altında hastanede yattım. Taburcu olduğumda ilk işim hastaneye en yakın karakola gidip ifade vermekti. İfadeyi verdikten sonra polislerle olay yerine gittik. Oraya gittiğimizde belediyenin işçileri bütün direkleri sökmüştü. Pazartesi günü ise direkler yeniden dikildi. Elektrik bağlantıları yeniden yapılmaya başladı" ifadelerini kullandı. İmral, benzer bir olayın parkta oynayan bir çocuğun da başına gelebileceğine belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

BELEDİYE: KÖPEK ZİNCİRİ ÇEKİŞTİRİNCE AKIMA KAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden yapılan açıklamada ise köpeğin bağlı olduğu direkten kendisini kurtarmak için zinciri çekiştirdiği ve direği zorladığı, bu nedenle meydana gelen kısa devre sonucu akıma kapıldığı belirtildi.