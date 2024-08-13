Aydın ve Manisa'da çıkan makilik alan yangını söndürüldü

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Aydın'ın Germencik ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Moralı Mahallesi'nin üst kısımlarındaki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

25 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ Fotoğraf: İHA Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 25 dönümlük alan zarar gördü. Alevlerin etkilediği bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. REKLAM

KULA'DA ÇIKAN MAKİLİK ALAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ Fotoğraf: DHA Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan makilik alan yangını itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlarca söndürülürken, yaklaşık 35 dönüm makilik alan zarar gördü. Yangın, saat 23.30 sıralarında Esenyazı Mahallesi'nde çıktı. Makilik alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kula İtfaiye Amirliği'nden ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın, saat 01.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.