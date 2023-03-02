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Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Aydın, Manisa ve Muğla'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 02.03.2023 - 18:56 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı
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AA

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "yasa dışı bahis oynatma" ve "tefecilik" suçlarını örgütlü olarak işledikleri öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Bu kentin yanı sıra Manisa ve Muğla'daki 10 adrese düzenlenen operasyonda 2'si kamu görevlisi 8 kişi yakalandı.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda, yasa dışı bahis kayıtlarının yazılı olduğu defter, 3 hard disk, 8 cep telefonu, bilgisayar, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek, 5 senet ile dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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