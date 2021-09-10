'Afet-i Devran' yayında

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Sözleri Melda Gürbey, müziği Tarık İster ve Melda Gürbey'e ait olan 'Afet-i Devran'ın düzenlemesinde ise yine Tarık İster imzası yer alıyor. Oryantal tınıları pop sound ile harmanlayarak alışılagelmişin dışında bir tarz sunan Aydın Kurtoğlu, yeni projesinde yenilikçi tarzıyla dikkat çekiyor.

Murat Joker'in yönetmen koltuğunda oturduğu klipte dansçı Hürrem Miri, sanatçıya dans performansıyla eşlik ediyor. Klibin oryantal esintisine eşlik eden dans şova eşlik eden kostümler ise Görkem Öden tarafından hazırlandı.

Kurtoğlu'nun yeni projesi 'Afet-i Devran', tüm müzik platformlarında yerini aldı.