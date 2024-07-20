Aydın'ın ilk yerleşim yeri, gün yüzüne çıkacağı günü bekliyor

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Binlerce yıllık geçmişi, doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile Ege'nin incilerinden olan Aydın, 23 antik kentinin yanı sıra ören yerleri ve yapılarıyla da tarihe ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Her geçen gün cazibesini artırmaya devam eden kent, yerli ve yabancı turistlerin de rotalarına girerken merkez ilçe Efeler'e bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Deştepe Höyüğü ise tarihseverlerin dikkatini çekiyor.

Milattan Önce (M.Ö.) 5 ila 7 bin yılları arasında Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen ve birçok Aydınlının dahi bilmediği Deştepe Höyüğü, günümüzde etrafında yükselen binaların arasında kalmış durumda.

Höyüğün, Çine'de bulunan Tepecik Höyüğü gibi Kalkolitik döneme kadar uzandığı da tahmin edilirken, tarih sevdalısı vatandaşlar da bölgenin sahip çıkılarak yüzey araştırmaları yapılmasını istiyor. Efeler'in ilk yerleşim yeri olarak bilinen Tralleis Antik Kenti'nden de daha eski bir tarihe sahip olduğu öngörülen höyüğün, panoramik görüntüsü de güzel bir manzara sunuyor. Günümüzde höyüğün korunaksız ve bakımsız durumda olduğuna dikkat çeken tarihseverler, yetkililere seslenerek bölgenin koruma altına alınmasını da istiyor.