Aydın Gün Teşvik Ödülü Umut Sağlam’a verilecek Sesli Dinle 0:00 / 0:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından her yıl, klasik müzik alanında gelecek vadeden 30 yaşın altındaki bir genç müzisyene destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün 2022 yılı sahibi, 25 yaşındaki viyolonsel sanatçısı Umut Sağlam oldu

HABERTURK.COM

30 bin TL değerindeki Aydın Gün Teşvik Ödülü’nün kazananı, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, şef Rengim Gökmen, rejisör Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörü Ahmet Erenli ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak’tan oluşan seçici kurulun oybirliğiyle belirlendi.

Umut Sağlam’a ödülü haziran ayında, 51. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreninde verilecek.

1998 yılında Ankara’da doğan Umut Sağlam, 2009’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Tufan Tahir Tolga ile başladığı viyolonsel eğitimini 2014-16 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda Dilbağ Tokay ile sürdürdü.

2016’da Berlin Barenboim-Said Akademi’ye burslu kabul edildi ve 2020’de Prof. Frans Helmerson’un sınıfından mezun oldu. İstanbul Müzik Festivali, Aurora Music Festival, Kronberg Cello Akademie, Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi, Krzyżowa Music Festival, Ysayé's Knokke gibi festivallerde yer alan Sağlam; Daniel Barenboim, Sir Andras Schiff, Steven Isserlis, Gary Hoﬀman, Daniel Müller-Schott, Peter Bruns, Maria Kliegel, Jens Peter Maintz ve Alexander Rudin gibi saygın müzisyen ve eğitmenlerle birlikte çalıştı ve sahneye çıktı.

2017’de İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar Serisi'nde birinciliğe ve Meriç Soylu Özel Ödülü’ne layık görülen Sağlam’ın diğer başarıları arasında Bulgaristan Uluslararası Alman ve Avusturya Müziği Yarışması’nda ikincilik, İtalya Genç Virtüözler Yarışması’nda birincilik, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın düzenlediği Uluslararası Genç Yetenekler yarışmasında birincilik, İtalya Gaetano Zinetti Müzik Yarışması Solist kategorisinde birincilik ve Fransa Tremplin Uluslararası Viyolonsel Yarışması’nda birincilik ödülleri bulunuyor.

Dünyaca ünlü şef Daniel Barenboim’in daveti üzerine 2018’den bu yana Doğu-Batı Divan Orkestrası’nın turnelerinde yer alan Sağlam, 2019-20 sezonunda ünlü çellist Gautier Capuçon önderliğinde Paris Louis Vuitton Vakfı’nda gerçekleştirilen özel çello sınıfı Classe d'excellence de Violoncelle programına seçilen altı viyolonselciden biri oldu.

Konzerthaus Berlin Orkestrası’nın seçmelerini kazanarak 2021-23 konser sezonları için Kurt-Sanderling Akademisi’nin üyesi olan Sağlam aynı zamanda 2022-23 akademik yılında Borusan Kocabıyık Vakfı Müzik Bursu’na layık görüldü. Umut Sağlam, 2021 yılından beri Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin’de Prof. Claudio Bohorquez ile yüksek lisans çalışmalarına devam ediyor.