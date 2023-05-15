Aydın Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Aydın Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Aydın başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Aydın Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Aydın seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Aydın Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 89.86 seçime katılım oranı sağlanırken saat 01:21 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.9 oldu. Aydın Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 432.138 oyla yüzde 56.00 - Recep Tayyip Erdoğan: 294.021 oyla yüzde 38.10 - Sinan Oğan: 40.063 oyla yüzde 5.19 - Muharrem İnce: 5.428 oyla yüzde 0.70 oy aldı.



Aydın 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 432.138 oyla yüzde 56.00Recep Tayyip Erdoğan: 294.021 oyla yüzde 38.10Sinan Oğan: 40.063 oyla yüzde 5.19Muharrem İnce: 5.428 oyla yüzde 0.70

Aydın Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.87 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 01:21 itibarıyla yüzde 99.9 oranında açıldı. 2023 Aydın milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 378.134 oyla yüzde 49.04 - Cumhur İttifakı: 296.304 oyla yüzde 38.42 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 55.643 oyla yüzde 7.22 - Ata İttifakı: 19.190 oyla yüzde 2.49 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.686 oyla yüzde 0.36 aldı. Saat 01:21 itibarıyla 2023 Aydın milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 378.134 oyla yüzde 49.04Cumhur İttifakı: 296.304 oyla yüzde 38.42Emek ve Özgürlük İttifakı: 55.643 oyla yüzde 7.22Ata İttifakı: 19.190 oyla yüzde 2.49Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 2.686 oyla yüzde 0.36CHP: 276.523 oyla yüzde 35.86AK Parti: 217.927 oyla yüzde 28.26İYİ Parti: 101.611 oyla yüzde 13.18MHP: 66.107 oyla yüzde 8.57YEŞİL SOL: 55.643 oyla yüzde 7.22ZP: 17.069 oyla yüzde 2.21MEMLEKET: 8.814 oyla yüzde 1.14BBP: 6.603 oyla yüzde 0.86YENİDEN REFAH: 5.667 oyla yüzde 0.73GENÇ: 2.458 oyla yüzde 0.32AP: 2.121 oyla yüzde 0.28ANAP: 1.613 oyla yüzde 0.21TKP: 1.209 oyla yüzde 0.16SOL PARTI: 1.129 oyla yüzde 0.15MP: 743 oyla yüzde 0.10HAKPAR: 696 oyla yüzde 0.09HKP: 534 oyla yüzde 0.07TKH: 348 oyla yüzde 0.05YP: 278 oyla yüzde 0.04TİP: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00