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        Haberler Yaşam Aydın'da yol çalışmasında bulunan tarihi mezar kapatıldı

        Aydın'da yol çalışmasında bulunan tarihi mezar kapatıldı

        Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tralleis Antik Kenti'ne yakın bölgede belediyenin yürüttüğü yol yenileme çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan oda mezarın üzeri kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:22 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:23
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        Yol çalışmasında bulundu, üzeri kapatıldı
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        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 25 Nisan'da Kemer Mahallesi'nde yaptığı yol yenileme çalışması sırasında insan kemiklerinin bulunduğu oda mezara ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu çalışmalarını tamamladı.

        Bu kapsamda mezarın üstünün kapatılması ve yoldaki asfaltlama çalışmalarının Aydın Müze Müdürlüğünün denetiminde yapılmasına karar verildi.

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        Beyaz örtüyle kapatılan tarihi mezarın üzerine toprak döküldü.

        Kemer Mahallesi'nde 25 Nisan'da yol yenileme çalışması sırasında insan kemiklerine rastlanması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.

        Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kazı çalışmalarında, yaklaşık 2 metre derinlikte küpler içinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kül kalıntıları bulunmuştu.

        Oda mezarın Roma dönemine ait olduğu değerlendirilmişti.

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        #tarihi mezar
        #Aydın
        #yol çalışması
        #Tralleis Antik Kenti
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