Aydın'da üniversite öğrencilerini dolandıran 2 kişi tutuklandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 kişinin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı.

Adreslerde yapılan aramalarda 240 bin TL, 11 bin 200 dolar, farklı kişilere ait olduğu tespit edilen 27 banka kartı, 8 cep telefonu ile dijital materyaller ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda S.Z., E.Ç. ve B.K. ise gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada, şüphelilerin belirli bir ücret verme karşılığında öğrencilere banka hesabı açtırdıkları, internet üzerinden kumar ve bahis gibi yasa dışı yollardan elde ettiği gelirleri bu hesaplara aktardıkları öğrenildi. Şüphelilerin daha sonra bu hesaplardan çektikleri paraları kripto paraya çevirdikleri saptandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.Z. ve E.Ç. tutuklanırken, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.