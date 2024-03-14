Ağaca çarpan araç alev aldı!
Kayseri'de bir kişi direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı. Aracın alev alması sonucu sürücü yaşamını yitirdi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ağaca çarpıp yanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
İ.A. idaresindeki otomobil, Osman Kavuncu Bulvarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarptı.
Fotoğraf: AA
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralanan sürücü, çarpmanın etkisiyle alev alan elektrikli otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.
Fotoğraf: AA
Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan İ.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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