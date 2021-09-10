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Aydın'da Roma İmparatoru Hadrianus heykelinin parçaları bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde Alabanda Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatoru Hadrianus için yapılan heykelin 6 parçası gün ışığına çıkarıldı

10.09.2021 - 10:55 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'da Roma İmparatoru Hadrianus heykelinin parçaları bulundu
6 parçası ortaya çıktı! Bir örneği de Antalya'da
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AA

Aydın'ın Çine ilçesinde Alabanda Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatoru Hadrianus için yapılan heykelin 6 parçası gün ışığına çıkarıldı.

Kazı Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu, antik kentte gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl kazılarda heyecan veren eserlerle karşılaştıklarını söyledi.

Roma İmparatorluğu döneminde Anadolu'ya en çok sefer düzenleyen imparatorlardan olan Publius Aelius Traianus Hadrianus adına yapılmış heykeli parçalanmış olarak bulduklarını belirten Tavukçu, imparatorun milattan sonra 120 yılında kente gelişi için yapıldığı düşünülen heykelin yaklaşık 1900 yıllık olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi.

Heykelin sonraki yıllarda Hristiyanlar tarafından parçalandığını düşündüklerini ifade eden Tavukçu, şöyle konuştu:

"Heykelin parçaları ayrı ayrı yerlerde karşımıza çıktı. Heykelle ilgili daha ayrıntılı bilgi için onurlandırma yazısı içeren yazıtların da bulunması için çalışma yapıyoruz. 6 parça halinde bulduğumuz heykel, müzede en önemli eserlerden biri olacak. Heykelin bir örneği Antalya'daki Perge Antik Kenti'nde de bulunmuştu."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer ise Alabanda Antik Kenti'nin Anadolu'daki en büyük meclis binalarından birisine sahip olduğunu kaydetti.

Heykelin parçalarının tamamlanmasıyla ziyaretçi sayısının ciddi sayılarda artacağını anlatan Tuncer, "Heykelin dünyada çok az benzeri var. Bu anlamda çok mutluyuz" dedi.

Aydın Müze Müdürü Abdulbari Yıldız da 2,5 metre boyunda olduğu değerlendirilen heykelin, çalışmaların ardından Aydın Arkeoloji Müzesinde ziyaretçe açılacağını bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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