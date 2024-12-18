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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Aydın'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

        Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 01:02 Güncelleme: 18.12.2024 - 01:02
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        Aydın'da trafik kazası: 5 yaralı
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        Söke-Milas Karayolu Bağarası Kavşağı'nda, Hilali T. yönetimindeki cip ile Nejat Ö. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

        AA'nın haberine göre; kazada araç sürücüleriyle araçlarda yolcu olarak bulunan Gülsüm T, Keziban Ö. ve Cesim Ö. yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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        #Aydın
        #haberler
        #Söke
        #Son dakika haberler
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