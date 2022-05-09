Aydın'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan Denizli istikametine giden Erhan Günel'in (35) kullandığı 38 UF 345 plakalı otomobil, Ovaköy mevkisinde karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 20 ASR 88 plakalı otomobil ile 09 Z 0600 plakalı kamyonet şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Günel'in kullandığı araç ise ikiye bölündü. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erhan Günel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.