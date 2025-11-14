Aydın'da cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Faruk Ateş'in (42) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Giriş: 14.11.2025 - 00:47 Güncelleme: 14.11.2025 - 00:47
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan H.T, E.B. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay
Atatürk Mahallesi'nde, 9 Kasım'da evinin önünde bulunan Faruk Ateş silahlı saldırıya uğramış, ihbar üzerine gelen ekipler Ateş'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.
