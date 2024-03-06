Aydın Ayaydın: İlk işim altyapı olacak, Bodrum bir daha yağmura teslim olmayacak

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31 Mart yerel seçimlerine kısa süre kala Dalaman’da konuşan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 1 Nisan tarihi itibarıyla odaklanacağı en büyük sorunun altyapı olacağını, bir daha Bodrum, Marmaris, Fethiye başta olmak üzere hiçbir ilçenin yoğun yağışa teslim olmayacağını söyledi.

Dün yağan yoğun yağış sonrası yine bildik görüntülerin ortaya çıktığını hatırlatan Ayaydın “Ben gerçekten anlamıyorum. Büyükşehir Belediyesi bu durumu resmen kanıksamış, kanıksadığı gibi insanımızı da bu duruma alıştırmış. Sanki bu bir mecburiyetmiş gibi, sanki bunun çaresi yokmuş gibi davranıyorlar. Görmezden geliyorlar adeta. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben hemşehrimin yaşam kalitesini artırma sözü vererek, tamamen bu hedefe kilitlenerek görev kabul ettim. 1 Nisan itibarıyla şayet görev bana verilirse ilk işim de bu manzaraları hatıralarımızdan silmek olacak. Artık su basan evler, su basan işerleri ile ilgili fotoğraflar görüntüler arşive kalkacak. Başka şehirlerde yaşayanlar Muğla denince akıllarına direk suya sele teslim bir şehir görüyor. Çünkü televizyonlarda haber kanallarında Muğla ile ilgili 10 haber çıkıyorsa emin olun bunun 9’u yağmura teslim olan şehir oluyor” diye konuştu.

“MUSKİ YATACAK YERİN YOK”

Ayaydın, bu sorunla ilgilenmesi gereken kurumun MUSKİ olduğunu, ancak böyle bir sorun yokmuş gibi davrandığının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Birikmiş, halının altına süpürülmüş çok sorun var. Ancak bir sorun var ki 1 numaraya konmalı ve derhal çözülmeli. Muğla bir turizm kenti. Aynı zamanda Rize ve Antalya’dan sonra en çok yağış alan ilimiz. Ancak sanki burası çölmüş gibi hiç yağmur yağmazmış gibi davranıyorlar. MUSKİ Müdürü sen git, Afrika çöllerinde görev al. Biliyorsun 1 Nisan günü itibarıyla işsiz kalacaksın. Sen git şimdiden CV’ni Afrika’daki ülkelerin şehirlerine gönder. Gerçi sağlıkçısın da. Su, kanalizasyon işleri ile alakalı bir göreve talip olursan muhtemelen reddedilirsin ama sen yine de şansını bir dene. Belki yine seni koruyacak kollayacak bir başkan bulursun. İş yapmadığın halde, eğitimin donanımın bu göreve uygun olmadığı halde seni koltukta tutacak bir ağabey bulursun.

“KANALİZASYON 2 YILDA BİTECEK”

Ben bu çekilen eziyeti, çileyi kabul etmiyorum isyan ediyorum. Bakın dün Bodrum, Marmaris yağmura teslim olurken ben de Fethiye pazarında yakalandım yağmura. İçler acısı bir Pazar. Derme çatma tentelerle kendini korumaya çalışan satıcılar, tentelerin üzerinde birikip bir anda yere boşalan sulardan kendilerini korumaya çalışan alışverişe gelmiş vatandaşlar. İliklerine kadar ıslanan, yerlerinden kıpırdayamayan, arabalarına gidemeyen insanlar. Ben bu manzaraları ne şehrim adına kabul ediyorum. Ne de vatandaşım adına kabul ediyorum. Yağmur yağdığında sel alan bir şehir istemiyorum. Kanalizasyonların tamamını 2 yıl içinde tamamlayacağım. Biz bunu yapacak çalışkanlıktayız, güçteyiz. Harıl harıl çalışacağız ve artık insanlarımız bu manzaralarla, söz veriyorum bir daha karşılaşmayacak. “