Aydilge, Adem Yılmaz'ı ziyaret etti

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyü, Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olma özelliğini taşıyor. Köyde yıllardır süren balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlarca insanın ilgiyle takip ettiği bir hikâyeye dönüştü.

REKLAM advertisement1 Senaryosunu Arzu Yurtseven’in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun’un üstlendiği ve 4 Ekim 2023’te vizyona giren 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendiren Aydilge, eşi Utku Barış ile birlikte Adem Yılmaz'ı ziyaret etti. REKLAM

Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ziyarete ilişkin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.