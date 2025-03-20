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        Haberler Magazin Aydilge, Adem Yılmaz'ı ziyaret etti - Magazin haberleri

        Aydilge, Adem Yılmaz'ı ziyaret etti

        Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğunun konu edinildiği filmin şarkılarını seslendiren şarkıcı Aydilge, söz konusu dostluğu görmek için Bursa'ya gitti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 23:00 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:01
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        Balıkçı Adem Yılmaz'ı ziyaret etti
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        Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyü, Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden tek köy olma özelliğini taşıyor. Köyde yıllardır süren balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlarca insanın ilgiyle takip ettiği bir hikâyeye dönüştü.

        Senaryosunu Arzu Yurtseven’in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun’un üstlendiği ve 4 Ekim 2023’te vizyona giren 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendiren Aydilge, eşi Utku Barış ile birlikte Adem Yılmaz'ı ziyaret etti.

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        Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ziyarete ilişkin çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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        #Aydilge
        #Balıkçı Adem Yılmaz
        #Yaren Leylek

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