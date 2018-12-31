Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş'ın kim olduğu merak konusu oldu. Aydemir Akbaş bir dönem "Çirkin Kral" Yılmaz Güney ile birçok çalışmaya imza attı, İbrahim Tatlıses'in yaveri olarak filmlerinde vazgeçilmez karakter rollerinde oynadı. Peki, Aydemir Akbaş kimdir? İşte detaylar...

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

1964'de Atıf Yılmaz'ın Keşanlı Ali Destanı, oynadığı ilk filmdir. Türk sinemasının gişe hasılatı bakımından neredeyse battığı dönemde, sinema sektörünü kurtarmak ve hızla kapanmakta olan sinema salonlarının iş yaparak açık kalması adına Yeşilçam'ı saran seks filmlerindeki rolleriyle ünlü olan Aydemir Akbaş bu dönemde dahi asıl titri olan dram ve komedi tarzından vazgeçmemiş, bulunduğu her filmi de bu özellikleriyle şekillendirmiştir. Sinema hayatı boyunca en zor dönemlerde bile tiyatro çalışmalarını da aktör, senarist ve yönetmen olarak başarıyla sürdürmüş ve halen de her koşulda devam ettirmektedir.

Aydemir Akbaş bir dönem "Çirkin Kral" Yılmaz Güney ile birçok çalışmaya imza atmış, İbrahim Tatlıses'in yaveri olarak filmlerinde vazgeçilmez karakter rollerinde oynamış, Öztürk Serengil ve Sadri Alışık ile hala izlenmekten vazgeçilemeyen sinema filmleri yapmıştır. Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.

Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino'dur.

Filmografi

Yönetmen olarak:

Tipsiz (1975)

Düş Yakamdan Osman (1987)

Dilekçe (1988)

Bakımsız Tarzan (1989)

Hopla Dünya (1989)

Muhteşem Enayi (1990)

Çılgın Berber (1990)

Rol aldığı tiyatro oyunları:

Hakkımı Ver Hakkı

Keşanlı Ali Destanı

Düş Yakamdan Osman