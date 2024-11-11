Aydan Şener, 7. Niğde Kitap Fuarı’nda ilk kitabı 'Kadına Dair' için düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Etkinlik, Şener’in söyleşisiyle başladı. Tüm alanı dolduran hayranlarının sorularını uzun uzun yanıtlayan sanatçıya büyük ilgi gösterildi.

“Sanatın iyileştirici gücünü nasıl açıklıyorsunuz?” sorusuna Aydan Şener; “Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, herkes mutsuz, herkes tatsız, herkes yorgun… Dünya da böyle bir dönemden geçiyor ama bizim başka gündemlerimiz var. Kadın cinayetleri, yeni doğan cinayetleri, hayvan katliamları… Böyle dönemlerde sanatın gücü daha da önemli hale geliyor. Evet, sanatın eğlendirici bir yanı var; ancak böyle zamanlarda sadece eğlendirmek için değil, insanları bilinçlendirmek ve yaşananları bir adım önde yansıtmak amacıyla da sanatın rolü yadsınamaz” dedi.

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“Sizce sanat, sanat için midir, toplum için mi?” sorusunu yönelten kişiye Aydan Şener; “Toplum için sanat derim. Yaptığım şeyler halka ulaşmadıktan sonra ben sanatımı yapmışım ne fark eder?” yanıtını verdi.

'Çalıkuşu' dizisinde canlandırdığı 'Feride' karakteriyle bağını dile getiren sanatçı, bu konuda şunları söyledi; “O rolle çok bütünleştim. İyi ki 'Çalıkuşu’nu ben oynamışım. İyi ki Atatürk’ün başucu kitabı olan bu kitaptan bir karakteri canlandırmışım. Bu sebeple de bu rolü canlandırdığım için onur ve gurur duyuyorum.”