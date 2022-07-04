"UFAK TEFEK DOKUNUŞLAR VAR"

Estetik ameliyatı olmadığını da dile getiren ünlü isim, "Ufak tefek dokunuşlar tabii ki var, botoks gibi... Zaten ilk botoksu 40 yaşından sonra yaptırdım. Onun dışında hiç estetiğim yok." açıklamasını yapmıştı.