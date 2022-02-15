Ayda Aksel kimdir? Baba dizisinin Fazilet'i Ayda Aksel kaç yaşında ve nereli? Ayda Aksel oynadığı diziler ve filmleri

Show TV ekranlarının iddialı projesi Baba dizisi oyuncu kadrosunda yer almasıyla dikkatleri üzerine çeken Ayda Aksel'in hayatı araştırılıyor. Baba dizisinde Fazilet Saruhanlı karakterine hayat verecek başarılı oyuncusu Ayda Aksel hayranları tarafından merak ediliyor. Peki Ayda Aksel kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?

AYDA AKSEL KİMDİR?

Ayda Aksel 31 Ekim 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. İlkokul döneminde konservatuvarın bale ve viyolonsel bölümünde okumuştur. Reklam filmlerinde seslendirme yapan Ayda Aksel, 15 yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kadrolu elemanı olarak çalıştı. Daha sonra Sadri Alışık Tiyatrosu’nda çalıştı. ‘‘Diyalog”da ders verdi.

Ayda Aksel, iki defa evlendi. İlk evliliğini inşaat mühendisi Halûk Semi Yüngül ile yaptı. 1993 yılında boşandı. İkinci evliliğini ise elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile yaptı. Eşi Atilla bey 2010 yılında vefat etti. İlk eşinden de Leyla adında kızı, ikinci eşinden Efe adında bir oğlu var.

AYDA AKSEL'İN OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Filmler

Mucize 2: Aşk - 2019

Hayat Öpücüğü - 2015

Mandıra Filozofu - 2014

Aşk Kırmızı - 2013

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011

Bir Avuç Deniz - 2011

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

Kars Öyküleri - 2010

Sınav - 2006

Halk Düşmanı - 2004

Kaçıklık Diploması - 1998

Cumhuriyet - 1998

Bir Erkeğin Anatomisi - 1996

TV dizileri

Baba - 2022- (Fazilet Saruhanlı)

Hercai - 2019-2021 (Azize Aslanbey)

Gülperi - 2018 (Ayten)

Dudullu Postası - 2018 (Emine)

Tutsak - 2017 (Leman Gürhan)

Poyraz Karayel - 2016-2017 (Nevra Saygıner)

Kördüğüm - 2016

Zengin Kız Fakir Oğlan - 2012-2015 (Serpil Yılmaz)

Yalancı Bahar - 2011

Gönülçelen - 2010-2011

Esir Kalpler - 2006

Hatırla Sevgili - 2006 (Selma Gürsoy)

Adı Aşk Olsun - 2004

Kıvılcım - 1999

Kurtuluş - 1994 (Halide Edib)

Yıldızlar Gece Büyür - 1991

Yaprak Dökümü - 1988

Üç İstanbul - 1983 (Belkıs)